中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1233至案1236、案1238)、印度(案1239至案1244)及烏干達(案1237)入境。

指揮中心指出，案1233至案1236皆為菲律賓籍20餘歲男性移工，今(2021)年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月3日檢疫期滿前採檢結果為陰性。4人檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，5月11日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值分別為34、30、30與34)。4人在臺期間並無症狀，已匡列接觸者41人，其中2人列居家隔離，39人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1238為菲律賓籍30餘歲女性，今年4月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告、入境後至集中檢疫所檢疫，5月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值31)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心說明，案1239至案1244為6名本國籍與1名印度籍，為5男1女，年齡介於20多歲至30多歲，今年3月至印度工作，5月11日返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，同日進行採檢，於今日確診(6人Ct值分別為30、34、36、35、27、28)；6名個案同班機旅客17人持續於集中檢疫所隔離。

指揮中心表示，案1237為本國籍40多歲男性，2019年11月至烏干達工作，今年4月16日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期間並無症狀；個案5月1日檢疫期滿後返回住處自主健康管理，5月9日出現喉嚨痛症狀，5月11日因發燒、喉嚨痛、嗅覺異常、胸悶等情形，至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值33)。已初步匡列個案接觸者17人，列居家隔離。

(中時 )