新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，市府緊急匡列接觸者共採檢198人，30日止檢驗結果，核酸檢測陰性195人、檢驗中3人；血清抗體陰性196人、檢驗中2人。新北市長侯友宜1日回應，仍有3人採檢中，其餘190多位都為陰性，後續防疫都要做到位，事情才會圓滿。

新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，林口康橋國際學校全校將停課至5月5日，市府已針對校內及校區周邊完成大範圍消毒。

衛生局同時針對匡列者密切進行健康監測追蹤，匡列接觸者共採檢198人，至30日止檢驗結果，核酸檢測陰性195人、檢驗中3人；血清抗體陰性196人、檢驗中2人，截至30日匡列對象健康追蹤都沒有出現相關疑似症狀。

侯友宜說，林口康橋學生的確診一案，列管198人，目前有3個還沒有採檢完成，居家健康檢疫的都會做到位，事情才會圓滿。

(中時 )