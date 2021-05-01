新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，市府緊急匡列接觸者共採檢198人，30日止檢驗結果，核酸檢測陰性195人、檢驗中3人；血清抗體陰性196人、檢驗中2人。新北市長侯友宜1日回應，仍有3人採檢中，其餘190多位都為陰性，後續防疫都要做到位，事情才會圓滿。
新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，林口康橋國際學校全校將停課至5月5日，市府已針對校內及校區周邊完成大範圍消毒。
衛生局同時針對匡列者密切進行健康監測追蹤，匡列接觸者共採檢198人，至30日止檢驗結果，核酸檢測陰性195人、檢驗中3人；血清抗體陰性196人、檢驗中2人，截至30日匡列對象健康追蹤都沒有出現相關疑似症狀。
侯友宜說，林口康橋學生的確診一案，列管198人，目前有3個還沒有採檢完成，居家健康檢疫的都會做到位，事情才會圓滿。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。