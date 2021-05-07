台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）7日出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議，在完成所有的程序與接受媒體訪問後，地主柯文哲親切的為侯友宜指路離開現場。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）7日出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議，頒發委員聘書給各協辦單位，慢壘協會秘書長徐熊良（中）上台領聘書，除了受到兩位市長手勢比讚的特惠，同時也抓著柯文哲的手一同扶著聘書合影。（鄭任南攝）

台北市防疫旅館拍板不再採分層分流，改為防疫旅館與一般旅館，台北市長柯文哲7日表示，旅館要不要採分層分流應按規模決定，原則確立後要有「教練團」去做細部檢查；新北市長侯友宜則強調，新北市皆是採整棟是防疫旅館，沒有混居，比中央規定還嚴格很多。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。

北市府避免諾富特飯店群聚感染事件重演，宣布不再受理防疫旅館分層分流，改為純防疫旅館或一般旅館，柯文哲今指出，防疫旅館分層分流是基本常識，要做到整棟旅館都是防疫旅館

這要看情況，因為如果比較小的旅館，當然不可能分一半，如果是超大型旅館，百分之百改成防疫旅館有困難，但分艙分流是原則。

柯文哲強調，一家旅館要不要採用分層分流，應該按照規模大小決定，原則確立後要有教練團去做細部檢查。

侯友宜表示，新北市都是採取整棟都是防疫旅館，沒有混居，裡面採分艙分流，更重要的用紅黃綠燈動線做管制，上周全部檢視完畢，昨天他又跑去抽查，比中央規定還嚴格很多。

(中時 )