今天是我國與友邦海地建交65周年紀念日，外交部長吳釗燮特別錄製影片祝賀。他表示，台灣與海地攜手超過一甲子，他誠摯的祝福兩國邦誼歷久彌新。未來兩國將繼續結伴同行，共同致力國家繁榮發展。

我國駐海地大使館也和海地政府共同籌辦系列慶祝活動，包括透過電視台介紹兩國合作的歷史與現況，同時將台海多年來的合作成果彙製成相冊及影片，慶祝此一重要里程碑。

海地駐台大使館也在今天舉辦慶祝台海建交65周年酒會，外交部等相關部會官員丶外交使節團、我國業界與海地留學生代表等人都出席一同慶祝。

吳釗燮在錄製的影片中表示，很高興能和大家一起慶祝這個重要的里程碑，他曾經跟隨蔡總統訪問過海地，受到摩依士總統以及海地人民的熱情接待，雖然停留時間短暫，但是海地人民的和善令他印象深刻，希望疫情過後能夠再度訪問這個熱情洋溢的加勒比海國家。

他強調，台灣與海地的友誼深厚，在海地的發展過程當中，台灣從不缺席，兩國在能源、農業、教育以及醫衛等領域密切合作，目前進行中的強化海地電網系統計畫，就是為了提升供電服務，讓海地的供電系統變得更穩定，兩國合作裝設的太陽能幫浦，也是為了加強海地農村的生產力，「相信我們兩國的合作能讓海地人民深切地感受到台灣的誠意」。

吳釗燮前幾天曾與海地外長喬塞德通話，喬塞德也特別強調，會持續在國際場合支持台灣，對此，吳釗燮也再次表達誠心的感謝。

他說，目前全球正在奮力對抗肺炎的衝擊，海地和台灣也不例外，面對各國經濟復甦的迫切需求，台灣會盡力分享自身經驗，並貢獻所能，協助海地人民度過疫情，台灣與海地互相扶持超過一甲子，身為海地的好夥伴，台灣會持續與海地結伴同行，他也誠摯的祝福兩國邦誼歷久彌新。

外交部表示，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國關係緊密友好，雙方政府都承諾將持續以實際行動強化兩國人民的交流及情誼。

(中時 )