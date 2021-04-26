台中市議會26日進行台中電廠新建燃氣機組計畫都市設計審議項目與進度專案報告，市議員楊正中表示，唯有先拆燃煤機組，才可以蓋燃氣機組，否則台中市未來將承擔成為中部最大空污地區。

楊正中指出，蔡英文曾說台灣不缺電，今如增加兩部燃氣機組、汰舊四部燃煤機組，發電量仍多40萬瓩。而中央所通過新增台中電廠燃氣機組的環評，完全不採納台中市政府所提的三項環評議意見。

台中市政府三大環評意見分別為：台電109年起生煤使用量降至1,104萬公噸／年、台電除五年內完成台中發電廠燃煤機組健康風險評估外也必須做民眾健康檢查，以及109年夏季限用8部燃煤機組、非夏季限用4部機組、114年夏季限用6部燃煤機組、非夏季限用2部機組。

楊正中說，這三項意見台電均未採納也不承諾，完全無視台中市政府的意見。他也質疑難道天然氣發電就不會汙染嗎？

楊正中指出，如增加二部燃氣機組每年還是會排放懸浮粒子113公噸、硫氧化物258公噸、氮氧化物1156公噸。而台電增加二部燃氣機組，卻不除役四部燃煤機組，屆時十部燃煤機組加上二部燃氣機組，台中將變成全國最大空氣汙染地區！

楊正中強調，鄰近的通宵發電廠如遇東北季風，也會造成通宵的空污吹到台中市。第一大火力發電廠在台中、第二大天然氣電廠在苗栗，而台中市能夠承受這些空氣汙染嗎？盧市府必須堅守汰舊換新的立場，唯有先減煤、除役四部老舊燃煤機組，才能增加燃氣機組。

(中時 )