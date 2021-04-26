瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）稱，即使美國提高資本利得稅，股票仍然可以茁壯成長。

美國總統拜登（Joe Biden）正在考慮提議將資本利得稅稅率提高近一倍，引發股票拋售，使道瓊工業平均指數下跌約320點。

據報導，拜登正在尋求收入超過100萬美元的美國人的資本利得稅稅率為39.6％。該稅率將被添加到與歐巴馬醫改相關的3.8％的淨投資收入稅中，從而使擬議的稅率達到43.4％。目前的資本利得稅為20％。

瑞銀在周五的一份報告中說，如果這一建議得以實現，那麼該建議將在投資收益稅收徵稅方面「開闢新天地」。它說，在與國會進行談判後，其基本情況預計資本利得稅稅率可能為28％。

瑞銀全球財富管理投資長馬克·海弗勒（Mark Haefele）在研究報告中表示：「儘管我們不能排除隨著投資者對這一提議的反應，股市會出現一些額外的溫和波動，但我們認為這將是短暫的。」

他說，資本利得稅上一次提高是在2013年，當時提高了近9個百分點。

海弗勒說：「那一年，股票上漲了30％。此外，我們發現資本利得稅率與股票市場估值之間沒有關聯。」

最高收入者的資本利得稅從15％提高到20％，但包括歐巴馬醫改附加稅，該稅率提高到23.8％。

海弗勒表示，當資本利得稅稅率為20％時，市盈率低至10倍，而當稅率35％時市盈率高達18倍。「最終，諸如經濟增長前景，貨幣政策和利率等其他因素是股票市場回報和估值的強大動力。」

LPL Financial的首席市場策略師雷恩．德特里克（Ryan Detrick）在周五的一份報告中表示，關於潛在的更高稅收的問題仍然存在，包括它是否具有追溯力或是否將於2022年初開始。

他說：「如果是在2022年，人們可能會想立即而不是以後預訂一些可觀的收益。」他補充說，這一比率似乎不會達到39.6％，「因為民主黨很可能會開始走高，而且將會出現做香腸的時候來回翻來覆去。」

德特里克說，在2013年和1987年資本利得稅稅率上調之後的接下來的六個月中，股票「表現得非常好」。他的筆記顯示了一張表格，顯示標準普爾500指數回報率，而稅後六個月的1987年則增長了24％。從20％攀升至28％。

德特里克說：「當然，在1969年和1976年加息之後，股市表現不佳，因此我們的情況好壞參半。」 在加稅後的六個月中，標準普爾500指數回報率在1969年下降了20.4％，在1976年下降了5.6％。

德特里克說：「但是，難道會像當時不是對經濟最有利的時期那樣簡單，而在1987年和2013年經濟健康的時候呢？」 就目前而言，我們將支持經濟改善，而寬鬆的聯準會將大步提高即將到來的稅收，」

瑞銀的海弗勒表示，許多家庭將不會受到擬議的更高的關稅。他還說，將資本利得稅遞延到應納稅所得額低於提議的100萬美元門檻的年份，可能使納稅人繼續繳納當前23.8％的長期資本利得稅稅率。

(中時新聞網)