缺櫃，激勵下游客戶下單補庫存，石化原料價格上漲，帶動產品價格調漲，紡纖產品聚酯加工絲、尼龍及紗、線等價格持續維持在高檔，南紡（1440）、新纖（1409）、力麗（1444）、集盛（1455）等上中游廠，對第二季營運樂觀。預期，第二季表現將優於首季。

紡纖業者統計，受惠主要原料PTA、EG、CPL等今年以來報價上揚，聚酯、加工絲、尼龍相關產品價格持續往上，今年以來的漲幅已達15％以上。

瓶用酯粒、工程塑膠，化纖，是新纖三大主力產品；隨著天氣轉暖，瓶用酯粒進入銷售旺季，新纖指出，第二季、第三季的訂單相當穩健。

受惠車用市場回溫，工程塑膠粒需求熱，新纖指出，在缺櫃、缺料、需求強等影響下，第一季工塑粒平均報價一舉上漲40％；4月報價仍維持高檔水平。

至於化纖產項，新纖表示，雖然5、6月進入產業淡季，客戶搶貨力道稍緩，不過產線仍維持全產全銷。

在瓶用酯粒進入旺季，工塑粒需求仍強，化纖維持全產全銷下，新纖預期，整體第二季營收估仍較第一季往上。

受惠下游成衣廠、布廠拉貨動能強勁，南紡手中訂單能見度已達第二季底，南紡表示，紡紗與化纖部門皆達滿載水準，且全產全銷中，加上國際棉價續漲，在手低價庫存仍有6個月，獲利動能仍強。

南紡指出，以在手訂單來看，至6月底出貨都相當順暢，預期第二季每個月的營收表現，應都會比去年同期有較顯著的成長。

受惠聚酯、尼龍產品線價格拉升，客戶訂單暢旺，產能利用率維持高檔，力麗預期第一季營運有望較去年同期轉虧為盈。展望第二季，力麗指出，隨著部分虧損產品線整改，加上瓶用酯粒出貨量能大增，認為第二季營運還可望較第一季續強。

今年以來，上游原料CPL因供料吃緊、價格持續上漲，帶動尼龍產品（尼龍粒、尼龍絲）需求暢旺，集盛指出，目前雖然稼動率因為供貨不穩、變動很大，但因價格上調，營收表現持續成長。

集盛第一季營收23.63億元，年增率10.21％，集盛指出，以目前的產業環境，看好市況可望延續，第二季營收還可較首季成長。

(工商 )