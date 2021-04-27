大亞電線電纜近三個月股價漲幅逾74％，遭證交所列為警示股，27日公佈自結3月EPS達0.46元，勝過去年第一季EPS為0.24元，由於1、2月均有獲利，第一季營收及獲利均優於去年同期。大亞表示，國際銅價上漲，對大亞營收及獲利都有利。

大亞自結3月合併營收24.10億元，比去年同期成長42.29％，不單創同期新高，也締造單月營收新高；稅前淨利3.44億元，較去年同期大幅成長390.06％；稅後淨利2.75億元，比去年同期大幅增長397.46％；EPS攀升至0.46元，也較去年同期成長360.0％。

大亞第一季合併營收60.81億元，創單季營收新高，年成長53.67％。27日外資及自營商聯手賣超3.420張，但市場看好國際銅價上漲，可帶動線纜股營收及獲利增長，今日成交量暴增而達131.749張，推升股價一度至漲幅32.60元，獲利回吐賣壓湧現，終場上漲2.80元而以32.45元收盤，近三個月漲幅74.46％。

(工商 )