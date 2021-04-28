很多人東西舊了、破了、髒了，最終只能往垃圾桶丟，但大陸最近淘寶平台上出現一群所謂「記憶修復大師」，專門幫人專心修復舊物，幫民眾留住獨一無二的情感記憶。

因為媽媽經常在家做玩偶，80後江蘇女生「綠如LAN」也學會了一手縫紉絕活。2020年因為疫情公司不景氣，她決定自己開一家淘寶店。至今，已經修復了250多個玩偶。

綠如LAN稱，玩具破損「生病了」，也需要「看醫生」，甚至是「動手術」。這些玩偶來自全國各地，大部分二三十歲，陪伴了主人二三十年，「年紀最大的」的有60多歲。

一位30多歲的男士，專程從上海坐動車來揚州，將需要修復的玩具小象，鄭重地送到了「綠如LAN」的手上。這只小象，除了年久需要清洗，還要換掉那兩顆牙齒。

綠如LAN還說，有位女孩子，寄來了陪自己漂洋過海留學的小海豹「灰灰」——它已經15歲了，少了眼睛，鼻子用502黏過，還有些掉毛。女孩不放心，每天都要向她詢問小海豹的「手術」進展，還專門記錄「手術」過程。

「換眼睛、割雙眼皮、換鼻子、換新的填充棉後，小海豹痊愈了。」該女生說，海豹是爸爸在上海出差給她買的，陪著她度過童年和一個人海外求學的時光，無數個考試前緊張而孤獨的日夜，只有海豹能給她力量。

「每當看到破舊的玩偶在我手中又獲得新生，我會非常有成就感。」「綠如LAN」說。

(中時 )