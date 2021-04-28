高端骨科醫材廠博晟生醫（6733）28日召開董事會並宣布通過合併韶宇醫學科技，正式進軍幹細胞治療。韶宇與博晟暫定之普通股換股比例為1：0.2906，博晟為存續公司，擬發行新股1,446,026股予韶宇公司之全體股東，預計增資新台幣14,460,260元。

博晟董事長陳德禮表示，將整合韶宇脂肪幹細胞萃取技術平台，並優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，其後亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並可結合博晟既有平台、醫材輔具複合使用，極具高度延展性。

看好日本、韓國及中國大陸等亞洲成熟市場的再生醫療需求，韶宇的脂肪幹細胞平台預計於兩年內完成設計驗證及取證，可望成為博晟繼RevoCart後的又一成長驅動引擎。

博晟合併韶宇後存續公司之名稱仍為「博晟生醫股份有限公司」，合併後博晟實收資本額約為10.3億元。此議案須經韶宇公司股東會決議同意及主管機關核准後始得進行，合併基準日暫訂為110年8月30日。

博晟指出，韶宇的醫療解決方案擁有醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，並可與博晟既有平台高度互補或延伸，進一步強化公司的競爭優勢與長期動能。

博晟認為，脂肪間質幹細胞是自體幹細胞治療中最易取得的來源並具有免疫調節、血管新生及組織修復等治療潛力，因此在局部使用抗發炎、軟組織修復等低風險的適應症上成為第一波商業開發重點，並以骨科及整形外科應用為大宗。除治療潛力外，高品質、易取得、低成本的細胞來源成為產業規模化的關鍵，如何從脂肪組織中有效分離出高活性細胞，成為創新醫材開發廠商的研發重點。

(工商 )