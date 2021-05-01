3天的勞動節連假加上天氣極好，又有宜蘭縣政府招待勞工免費入園的好康，宜蘭綠色博覽會在今（1）日上午已湧入數萬人潮，一旦達到6萬人，將立即採「一出一進」的人數總量管制方式，避免園區內因遊客過多，造成防疫破口。

五一勞動節3天連假第二天，宜蘭地區依舊天氣晴朗，幾個知名的景點從一早開始就湧進一波波人潮，包含五峰旗風景區、清水地熱及正在舉辦綠色博覽會的武荖坑風景區的停車場，都陸續量起實施總量管制的燈號，車輛採「一出一進」方式放行。

今天因適逢勞動節，宜蘭縣政府也特別招待全國勞工免費入園暢遊綠色博覽會，除了停車場在上午10點達到車輛總量管制，入園的遊客人數也不斷增加，以目視估算，同時在園區內的遊客數至少超過3萬人。

綠博主辦單位表示，綠博的舉辦場地武荖坑風景區可以同時容納8萬多人，但受到諾富特華航桃園機場飯店染疫事件影響，為了避免遊客過多，因而增加群聚感染問題及風險，綠博採取更嚴格的防疫作為，入園人數只要達到6萬人就暫停放遊客繼續入園，讓遊客之間能夠保持適當的社交距離。

(中時 )