由台新證券輔導，電動車齒輪和傳動元件廠商本土公司，發表全台第一顆電動車二速傳動模組，該項產品與工研院及經濟部技術處歷經四年努力，並投入大量的研發資源，成功開發出全台專屬於電動車的二速傳動模組，並成功搭載於實車。

根據統計，全球電動車傳動系統市場規模約達30億美元，二速傳動模組是未來電動車發展趨勢，可使電動車大幅提升性能表現，相較於一般電動車搭載傳統齒輪箱，展現的速度平滑穩定，有較佳的速度體驗。同時，二速傳動模組的重量較傳統單速的齒輪箱重量減輕近2成，對追求輕量化設計的新能源車助益良多，可節省耗能達15％，提高車輛行駛里程，提升能源效率表現。

本土公司單速及二速傳動模組可透過介面與規格調整修改，與馬達及車輛底盤產生不同組合方式，讓應用範圍廣及轎車、SUV車、商用車及巴士等，而轎車與SUV車、商用車及巴士與大卡車分別可使用一個、二個與四個齒輪箱。此外，本土公司更利用獨特的製造加工技術，使噪音明顯降低，大幅提升駕駛及乘車體驗。

該公司在電動車布局上，不僅只做單一零件，目標是發展電動車整個傳動系統，結合國內馬達與控制器廠商，建立三合一機電系統，提供國內外整車廠最佳解決方案，爭取成為各大車廠新能源車的最佳合作夥伴。該公司現階段計畫積極擴建廠房、擴大產能，以因應接下來的全球電動車市場爆發期。

(時報資訊)