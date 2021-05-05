威剛(3260)今年20歲，董事長陳立白帶領全體員工為公司許下新願景：今年是記憶體相關業務乘勝追擊的一年，也是公司營業範圍進入百鳥爭鳴的起始點。不但年度獲利要超越歷史高點，電競XPG、工控產品、馬達及電動車也將全面出擊，成為威剛奔向30而立的重要布局。

威剛成立於2001年的5月4日，由董事長陳立白及總經理陳玲娟攜手帶著10餘名員工開業，不到一年交出「年營收12.3億元，EPS 2.84元」的成績單；直至20年後，全球員工近2,000名。2021年第一季營收超越90億元，單季EPS 2.94元，累計20年來總獲利已近135億元。兩位創辦人回想這20年來的點滴，在全體員工的同心齊力下，威剛在短短3年內掛牌上櫃，4年內躍居全球記憶體模組第二大品牌。

20年來，威剛連年拿下DRAM模組及SSD自有品牌廠全球第二大地位，蟬聯台灣第十四大「國際品牌價值公司」，同時也孕育出超越500項的記憶體相關國際專利，大舉提升企業及品牌含金量。

近幾年，威剛順利克服記憶體景氣的波動，持續獲利，公司也加入綠能企業的行列，開發LED照明及電動車馬達及動力系統等相關業務，陳立白期許，威剛20年不但獲利要挑戰新高，記憶體模組業務拉大與追兵間的距離，LED照明及電動車馬達及動力系統等相關業務也將全面出擊。

威剛看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第三季，有利第二季營運續揚。法人估公司第二季獲利更好，全年挑戰賺進一個股本。

展望市況，威剛預期第二季、第三季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

(時報資訊)