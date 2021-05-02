《經濟參考報》引述「貓眼娛樂」統計數據，截至5月1日21時49分，「五一檔」總票房（含預售）已突破5億元人民幣大關。當前檔期總票房前三名影片（含預售）分別是《你的婚禮》《懸崖之上》和《秘密訪客》。

此前貓眼專業版數據顯示，截至4月18日17時40分，2021年度票房已經突破200億元，觀影人次達4.77億，放映場次達3762.6萬場。受疫情影響，2020年的大陸影市於12月31日踩線實現200億元票房。

由於中國電影市場的全面恢復，此前《速度與激情9》已宣佈定檔5月21日。該片目前在北美定檔6月25日，此次中國內地將比北美提前一個多月上映。有分析認為，該片的加入，將讓內地影市5月整體票房強勢收尾，也為6月即將開始的暑期檔開個好頭。

距離上半年結束還有約兩個月的時間，同時6月份還涵蓋「六一檔」與「端午檔」兩個小檔期，中國電影市場上半年整體票房突破300億元、繼續領跑全球單一市場票房排行榜，也將是大概率事件。

(中時 )