據香港「星島網」5月3日消息，香港懲教署署長胡英明接受《紫荊》雜誌採訪，透露懲教署有一套屬於自己的「秘密武器」，類似警務處反恐部門的「區域應變隊」。涉嫌違反《香港國安法》的壹傳媒創辦人黎智英多次出庭時，均由「區域應變隊」人員負責押解。

這支精銳隊伍隸屬押解及支援組，以黑豹作為隊徽、「隨時候命、隨機應變」為口號，俗稱懲教「黑豹部隊」，負責高風險押解工作及處理院所緊急事故，並提供快速及機動的支援。

「區域應變隊」於2016年成立，作風低調，在2019年「修例風波」中，因支援香港警務處而出任特別任務警察，這支精銳部隊才「浮上水面」。

報導稱，「區域應變隊」隊員需先經過挑選，成功通過後進入為期11周的特訓和演習，此外可以裝備催淚彈及橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍、伸縮警棍、胡椒珠發射器、胡椒泡沫噴劑等低致命武器，也可配置點三八口徑手槍，應付防暴工作。

《香港國安法》實施後，因應保安風險及實際情況，「區域應變隊」已經負責了多次高風險在囚人士的押解工作。像是涉嫌違反《香港國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的壹傳媒創辦人黎智英多次出庭時，均由區域應變隊人員負責押解，由俗稱「鐵甲威龍」的押解重犯的囚車押送。

胡英明表示，其他國家的監獄也有類似的部隊，但不適合於香港，大家法律和文化不同，一定要自己開發一支部隊，所以這幾年來無論是戰術也好，裝備也好，都在不斷自行研發。因保安理由，胡英明不願透露現時部隊的編制，但他說未來還會因應時局，再加大編制，包括持續發展戰術和裝備，以便在合適的環境出動。

據介紹，自1920年獨立於警隊後，懲教署（時稱監獄署）開始專責管理全港的監獄設施，至今已經走過一個世紀。作為香港六大紀律部隊之一，懲教署是刑事司法體系的最後一環，百年來肩負對社會的責任，風雨不改，默默以專業精神守護法治這條最後防線，履行懲教並重的任務。

(中時 )