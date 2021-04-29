12名香港人去年8月企圖偷渡來台途中被大陸海警拘捕，當中2名在事發時未成年的人獲大陸不起訴，早前率先返回香港；其餘10人則於去年底在深圳被判囚，當中8人於今年3月刑滿返港。香港國安處經調查及徵詢法律意見後，10名已被遣返香港的被告中，9人將被加控一項妨礙司法公正罪，30日下午到場聆訊。

早前被押解返港的人士，由於偷渡前在港另涉及其他刑事案，故各人均正被還押。其中，「香港故事」成員李宇軒返港後，被控1項勾結外國勢力罪、1項串謀協助罪犯罪及1項無牌管有彈藥罪，當中首兩項控罪更與早前已被捕的黎智英及陳梓華有關。

此外，郭子麟與另外12人同被控一項暴動罪，他另被控一項管有工具意圖作非法用途使用罪；黃偉然則被控一項製造爆炸品罪；至於嚴文謙、張銘裕及張俊富涉及同一宗串謀襲警案，該3人與另外2人被控一項串謀有意圖而傷人罪；李子賢則涉暴動及襲警罪。

(中時 )