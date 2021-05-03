隨著疫情升溫，自行車再度成為保持社交安全距離的最佳代步工具，全球自行車市場需求熱度持續強勁，目前包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）等自行車族群，無論整車廠或是零組件廠，各個滿手訂單、產能滿載，首季業績淡季不淡，第二季業績續旺可期。

外資分析，巨大隨著本身庫存不停消化，首季營收年增近六成，調升其目標價至456元；且自行車鏈條大廠桂盟部分高階車種，鏈條交期已拉長至逾一年。

外資認為，即便在疫苗展開施打下，歐美疫情逐漸趨緩，全球自行車、電動自行車市場需求仍舊極度強勁。根據統計，今年2月自台灣出口的電動自行車數量及金額，為14.48萬台、1.88億美元，均年增133％；傳統自行車則分別年增125％、142％。

由數據顯示，全球無論傳統自行車或是電動自行車市場，目前出口量與出口值仍維持翻倍成長，市場需求持續暢旺。

(工商 )