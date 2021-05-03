《商情》中國取消出口退稅 國內鋼筋連6漲 11:092021/05/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興續開漲盤，因原物料價格居高不下，拉抬國內鋼筋、廢鋼、型鋼皆開漲，其中鋼筋已連漲6周；業者表示，除了因原物料價格墊高成本外，中國取消部分鋼鐵出口退稅，以降低該國出口量，進而推升我國鋼品價格。 本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11300元；鋼筋調漲400元，報每公噸21000元，型鋼調漲600元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至186.45美元；日本2H廢鋼漲至460美元；美國貨櫃廢鋼跌至425美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興開高盤 鋼筋連6漲 《商情》獲利了結 上周五銅價終止連5揚 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #調漲 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月出口可望連10紅 國安基金也緊盯股市風險 09:382021/05/03 財經 旺報社評》拜登向左轉 和中國競爭 19:182021/05/02 旺報社評 中國防災部門：五一人潮劇增 安全形勢嚴峻複雜 16:302021/05/02 兩岸 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之六） 10:212021/05/03 兩岸史話 王毅通話印度外長 願協助抗疫 04:102021/05/02 焦點新聞 台灣離岸風電產業協會理事長 許乃文 籲政府補貼風電台廠 04:102021/05/03 財經要聞 五五購物節 2小時支付額衝破20億人民幣 04:102021/05/03 全球財經 印度疫情惡化 出口訂單轉至中國 04:102021/05/02 焦點新聞 股神看好中國發展 投資不手軟 04:102021/05/03 話題觀察 《國際產業》貨櫃運費6月蓄勢待漲 海運業者再笑開懷2年 07:452021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 - 財經 沒人希望台灣發生戰爭 劉德音：美不應試圖改變供應鏈 - 財經 - 中央社 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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