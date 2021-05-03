本周豐興續開漲盤，因原物料價格居高不下，拉抬國內鋼筋、廢鋼、型鋼皆開漲，其中鋼筋已連漲6周；業者表示，除了因原物料價格墊高成本外，中國取消部分鋼鐵出口退稅，以降低該國出口量，進而推升我國鋼品價格。

本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11300元；鋼筋調漲400元，報每公噸21000元，型鋼調漲600元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至186.45美元；日本2H廢鋼漲至460美元；美國貨櫃廢鋼跌至425美元。(商品行情網)

(時報資訊)