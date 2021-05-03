TPU機能布暨成品廠八貫(1342)第一季合併營收創歷史同期新高、年增率13.35%，每股稅後盈餘0.75元。八貫表示，目前訂單能見度已經到7月，加上本季將啟動部分產品漲價，有利於支撐毛利率。

八貫受惠去年第四季起戶外需求復甦力道之延續，尤其隨著疫情改變人們生活習慣，終端銷售量反彈，帶動合作之國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，且在美中貿易戰激化持續下，國際戶外品牌大廠擴大非大陸生產的需求，八貫憑藉主要產線全在台灣宜蘭，轉單效益挹注明顯，戶外需求暢旺，醫療需求亦保持穩健，推升第一季合併營收4.36億元，創下歷史同期新高表現，年增率13.35%，營業淨利0.6億元、稅後淨利0.5億元、每股稅後盈餘0.75元。

八貫2021年第一季毛利率23%，雖受到新台幣實質匯率攀高影響約7%，然與2020全年平均毛利率25.5%相較，因高稼動率因素，毛利率僅減少2.5個百分點。

八貫表示，受到石化供應鏈供需不穩定，以及價格波動激烈，客戶備貨意願十分積極，且受惠訂單需求暢旺，目前稼動率幾近滿載，訂單能見度至7月底，以及第二季已啟動部分產品線售價調漲，同時德興一路新廠產線已通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，毛利率可望維持。

(時報資訊)