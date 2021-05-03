新冠傳染病持續推進快速抗原檢測的需求，讓西門子健康部門西門子醫療設備(Siemens Healthineers)周一上調了全財年的財測和獲利展望。

該醫療設備集團預計在截至今年九月的本財年中，營收將成長14%至17%之間，高於先前財測的8%~12%；經調整每股獲利為1.90歐元至2.05歐元，優於先前財測的1.63~1.82歐元。

由於市場對該公司新冠快速檢測的需求激增，讓西門子醫療設備的前景趨向樂觀。雖然該快速檢測裝置僅在德國銷售，然僅第二財季(1~3月)就銷售了1.90億歐元(約2.28億美元)。

西門子醫療設備預期本財年新冠快速抗原檢測的營收將來到7.5億歐元，遠優於先前財測的3.0億至3.5億歐元。

該公司第二財季(1~3月)營收增加13%，為39.65億歐元；淨收入增加8%，來到4.47億歐元。

受惠於CT檢查和X射線產品雙位數的銷售量成長，醫療影像業務第二財季的營收也增加7%。

西門子醫療設備在上個月以164億美元收購美國的醫療同業Varian，希望能成為癌症護理治療領域的領先廠商。

(時報資訊)