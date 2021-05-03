能率集團旗下第一化成控股(IKKA-KY,股票代號2250）明天將舉行上市前業績發表會，成為第一家來台上市的日本企業。IKKA-KY主要業務為提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，屬日本汽車供應鏈Tier2製造商，預計5月下旬上市。

IKKA-KY產品主要運用於「汽車及電動車」、「衛浴家電」、「電動工具機」等，其中以汽車市場應用占比最高，約占60％。今年第1季營收為9.63億元，年增16％，稅前淨利0.71億元，年增243％，每股盈餘2.37元。

IKKA-KY汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake）電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。

公司毛利率延續去年開低走高走勢，第1季毛利率維持去年第4季20％，主要EPB及TOTO的產品出貨增加，這部分都是毛利率較高產品，去年EPB營收占比17％，今年可望上看20％，公司認為毛利率未來幾個月可以持續在20％。

為滿足客戶需求提供更多元的服務，IKKA-KY版圖擴及全亞洲，在各地區皆有設廠，如：電子手煞車、衛浴家電零組件生產銷售的日本廠及大陸廠；以繼電盒零組件生產銷售的越南廠；以電動工具機齒輪箱生產銷售的馬來西亞廠。此布局除了能夠更近距離提供原有的日系客戶外，也可開拓新興零件需求市場。

目前日本九大車廠中，已有六家建構「10年經營計劃」，預計將EV列為未來發展首要目標，其中IKKA-KY零組件供應的終端車廠TOYOTA、NISSAN、HONDA也都針對未來10年內EV全球銷售數量訂定目標，並透過投資目前在日本的e-Mobility Power電動車充電公司，用以加快日本電動車充電設施腳步。目前IKKA-KY電動車營收占比仍低，在5％以下，隨著主要車廠紛紛投入電動車發展，對電動化相關零件需求也將大幅提升。

(時報資訊)