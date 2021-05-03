華航機師染疫造成防疫旅宿群聚感染事件，台中市府7日前將完成25家居家檢疫替代所總體檢查核作業。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

華航機師染疫造成防疫旅宿群聚感染事件，引發人心惶惶，台中市府7日前將完成全市25家居家檢疫替代所總體檢查核作業，並安排所有替代所員工約200人分6梯次辦理自主健康管理衛教訓練，以確保防疫無缺口，守護全民健康。

中市觀旅局依據中央流行疫情指揮中心訂定「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引會同相關單位，每月定期查核各居家檢疫替代所之相關防疫作業，如有必要亦會提高查核頻率，目前台中市有25家居家檢疫替代所，將於7日前全面體檢完成。

查核防疫事項包含入住安排、門禁管理、送餐流程、房務整理、垃圾清運及環境清潔消毒等事項，皆以嚴格督導各替代所落實管理，以確保防疫無缺口，如有發現重大違規可能導致防疫破口時，將依規廢止居家檢疫替代所資格。

觀旅局4日起將會同衛生局分6梯次辦理居家檢疫替代所員工約200人自主健康管理衛教訓練，並要求業者每2個月自主辦理至少1次員工自主健康管理及清消防疫衛教講習及訓練情形備查。至於新設申請居家檢疫替代所員工必須完成防疫衛教訓練才能同意設立並收住居家檢疫者。

觀旅局表示，自2020年3月成立居家檢疫替代所以來，就已落實查核，每家替代所查核次數平均超過6次以上。去年底查核某替代所讓外送員持房卡送餐至客房，重大違規，已撤銷資格；另亦有查核替代所工作人員清運垃圾未穿著防疫衣，已輔導改善完成。

(中時 )