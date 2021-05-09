船上5名船員直到9日凌晨2時才下船，搭防疫專車前往居家檢疫。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

從馬來西亞航行到台灣的阿弗特桑提1號動力帆船，花11天航行4600公里，8日因未提前報關，遭滯留安平港，船上7人無法下船，其中5人9日凌晨2時才通過檢疫下船，留下兩人待船上申請特許證明，預計10日才能正式提出申請，將船開往高雄市興達港維修。

蔡姓女船東表示，這艘動力帆船名為「阿弗特桑提一號」，法語翻譯為「乾杯號」，船齡已10年，由7位熱愛海洋活動的台灣人去年初在馬來西亞出資700萬購買，不料遇上新冠肺炎疫情，只好先將船放在馬來西亞蘭卡威港口，等候運回，一等就是1年。

今年初疫情鬆綁，7人計畫到馬來西亞跨海將船開回，3個船東找來4個水手，2月19日飛到吉隆坡接受隔離，2月底再飛往蘭卡威準備開船，卻發現船隻停放1年，有很多損壞需維修，在當地修了1個月被當肥羊，花了130萬仍未完全修好。

一行人3月底打算將船開回台灣再重新大檢修，航海過程又發生問題。

4月27日7人駕船從沙巴回台灣，行駛到東沙群島附近，發現船身引擎齒輪箱油封進水，自動舵失效，只能靠人力24小時掌舵維持航行，中途遇上海巡署船艦引航進入東沙港口檢修，5月5日決定前往台高雄市的興達漁港。

乾杯號8日進港時一波三折，興達漁港安檢所告知防疫期間需停靠國際商港檢疫，船隻轉往安平商港，又因與台灣港務公司溝通問題，不斷更換碼頭停靠，最後停靠的亞果遊艇碼頭屬非管制區域，疾管署無法前往檢疫，船員耗費一整天時間仍無法下船，再被通知轉往安平商港7號碼頭，引爆不滿，疾呼「台灣人竟被如此對待」。

疾管署人員8日晚間10時到場，船上5人終可下船搭防疫專車前往防疫旅館，剩下陳姓、廖姓兩人被視為未入境，待在船上處理船隻問題，10日才能向航港局申請特許證明進出其他港口。

船長陳嘉峰表示，7人為了推廣海洋教育，決定開船回台灣，海上航行4662公里，遭遇強大風浪、機件損壞，冒險回到台灣，竟遭相關單位踢皮球對待，感嘆台灣身為海洋島國，航行管理制度卻不友善，希望10日申請過程順利，讓他們可以盡快下船居家檢疫。

(中時 )