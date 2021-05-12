橋頭地檢署日前聯手海巡以及印尼、馬來西亞等國緝毒小組，聯手破獲蒙古籍毒品走私郵輪，於船上搜出近280公斤愷他命。（圖／海巡署提供）

橋頭地檢署日前接獲情資，懷疑販毒集團透過海運走私毒品，偕同海巡署，並聯合印尼與馬來西亞等國緝毒單位合作，於3月19日凌晨4時許，於高雄興達港外海登檢蒙古籍郵輪，當場掃獲愷他命280公斤，橋頭地院於近日裁定羈押船長及船員共計12人。

橋頭地方檢察署日前接獲國際情資，疑有販毒集團利用海運方式走私毒品通過我國領海，橋檢洪檢察長立即指派緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘與海巡署偵防分鳳山查緝隊、澎湖海巡隊、第十一岸巡隊及高雄市政府警察局鹽埕分局、苓雅分局等單位組成專案小組全力偵辦。經專案小組透過國際打擊犯罪機制與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，進行跨國情資整合確認後，於民國 110年 3月 19日凌晨 4時許，在我國專屬經濟海域（高雄興達港外海），登檢蒙古籍油輪，當場查獲愷他命 280 公斤，並將該油輪上外籍船長及船員共 12人帶回偵辦。

專案小組調查發現，該蒙古籍油輪裝載毒品後，於 110年 3月初從馬來西亞出海航行，於 3月 19 日凌晨行經我國經濟海域，船上共有船長（印尼籍）及船員（印尼籍 8人及馬來西亞籍 3人）共 12 人。適逢新冠肺炎疫情嚴重，專案小組先將船長及船員實施隔離檢疫14日後，再由本署檢察官楊翊妘前往高雄興達港區臨時防疫偵查庭訊問，訊後認船長及船員等 12 人均涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品等罪嫌重大，且均有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地方檢察署慎重呼籲民眾切勿貪圖小利，協助販毒集團走私毒品。運輸、製造或販賣第三級毒品，最重可判處七年以上有期徒刑。也請民眾發現有運輸、製造或販賣毒品犯行，可踴躍向各地方檢察署或司法警察機關檢舉，冀盼全民齊心，減少毒品危害，共創無毒家園。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)