全球航運業被蘇伊士運河堵塞之亂拖累，還在為貨櫃塞車所苦，現又因印度疫情狂燒，再度面臨船員短缺的大危機，世界主要港口嚴禁來自印度或去過印度的船員入港。

新加坡與阿聯酋的富吉拉（Fujairah），已公告禁止船舶輪換印度籍或曾前往印度的船員。包括寧波舟山港在內的中國港口，索性不讓過去3個月到過印度及孟加拉的船隻入港。

印度是世界最主要的船員來源國之一，全球近170萬水手中，約20萬來自印度。印度船員遭多國邊境管制不得其門而入之下，船東預期人力將更為吃緊。

去年新冠疫情全球大流行之初，各國普遍祭出旅遊禁令，引爆全球航運業的水手荒危機，船員輪換幾乎不可能進行下，數萬船員被迫滯留海上。

在去年全球疫情高峰期，40萬船員逾期下船。船員管理公司估計，全世界近170萬船員中，約20萬在合約期滿後仍繼續工作。

根據《海事勞工公約》（Maritime Labor Convention），在港口祭出印度禁令之前，船舶管理巨頭V.Group旗下7％船員，在聘僱合約期滿後持續上工，如今這個比例升高到10％左右。

全世界船員約1／4來自菲律賓；印度、中國、印尼、烏克蘭等國，也是全球主要的船員輸出國，提供6萬艘海船所需人手。

目前各大船東展開搶船員大戰，接種過疫苗的中國水手炙手可熱，但他們大多已被本國籍船隻雇用，因此供不應求。

全球最大貨櫃航運商丹麥馬士基集團（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）表示：「印度是我們第二大的船員來源。我們原本就快要脫離船員荒困境，現在旅遊限制再現，問題恐怕雪上加霜。」

施索仁指出，馬士基正努力讓旗下船員全面接種疫苗，「我不認為情況會惡化到像去年一樣，但我們仍遭遇很多問題。」

(工商 )