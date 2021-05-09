該女子投訴，入住平價檢疫旅館，期間卻疑遭蚊子叮咬。（張妍溱攝）

台中1位女性民眾4月自美國返台，入住平價檢疫旅館，期間卻疑遭蚊子叮咬，身上多處紅腫，被媒體爆料，但飯店櫃台人員指稱，可能是客人個人體質問題，衛生局表示，已派員調查環境並消毒，目前情況改善。

台中市衛生局表示，4月22日已前往調查該替代所內外的病媒蚊孳生源，發現替代所內4個積水容器（底盤、花瓶），無陽性孑孓，頂樓水塔旁有積水情形，無陽性孑孓，衛生局已先行投放抑制劑，也請替代所人員儘快清除。

台中市衛生局指出，市府已加強替代所孳生源密度調查，針對病媒蚊陽性指數較高者，函請業者、環保局、觀旅局、區公所加強孳生源清除，目前台中市25家替代所已完成24家，5月中前將全數完成稽查。

台中市觀旅局表示，去年3月成立居家檢疫替代所以來，都是落實獨棟管理，絕不會有混住情形，針對民眾反應環境不潔、蚊子多，觀旅局已派員至現場查核，請業者持續加強改善周邊環境清潔，確保民眾健康。

(中時 )