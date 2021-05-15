新北市馬偕護理專科學校公開信指出，該校三芝校區有新冠確診個案，已啟動防疫計畫，即日起全校停課2週至29日並展開大消毒，部分師生需配合居家隔離。據知情人士了解，染疫確診個案為女性學生；校方則表示，是14日接獲某地校園有確診個案，因此緊急發出公開信通知家長。

公開信指出，學校接獲衛生單位來電通知，得知學校某校區有新冠肺炎確診個案，已通知確診者接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調。由於該校不僅只有一個校區，引發該校學生恐慌。

馬偕醫護管理專科學校表示，於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，依指揮中心：防疫流程及學校防疫標準流程，同時進行校園全面性消毒作業，並依教育部防疫相關規定，自即日起全校停課2週。

對此，新北市長侯友宜上午於林口表示，個案住家在北市，目前正在跨縣市調查中。衛生局表示，疫情個案管理由居住地衛生主管機關負責，若接獲確診個案通報，會由中央及跨縣市立即進行處理，包括疫調採檢等相關工作，並通知學校進行環境消毒工作，個案疫情相關資訊由中央疫情指揮中心發布。

(中時 )