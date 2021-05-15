雲林縣北港溪北港鎮段，最近布滿布袋蓮有如「水上草原」，主要原因為缺水水流緩慢加上天氣炎熱溪水優養化，導致布袋蓮快速增生，可能因此造成水中生物衰亡與水門阻塞，第5河川局15日表示為避免影響河川生態與排水，將視情況派員打撈清除。

布袋蓮俗稱「水芋頭」，生命力強韌，每當天氣轉熱便大量增生，短時間內即覆蓋整個水面，以前民眾還會採摘布袋蓮餵食鴨鵝，但現在飼料非常方便，加上農村人口外流缺乏人力，已沒有人採摘布袋蓮，因此只要氣溫升高，布袋蓮便會大量繁殖。

近日全台嚴重缺水，加上天氣炎熱，北港溪北港鎮段數公里水面布滿布袋蓮，有些溪段甚至看不見水面，形成「水上草原」特殊景觀，民眾擔憂水門若遭布袋蓮阻塞可能影響運作，且布袋蓮增生會導致河水優養化，將造成生態浩劫，因此向水利單位反映清除。

水利署第5河川局管理課長王銘熙表示，最近接獲民眾與地方民意代表反映布袋蓮問題，派員查看後發現北港溪北港鎮段因缺水導致水流速度變慢，布袋蓮卡在溪流水面，但溪水還是有在緩慢流動，這幾天情況已有改善，將派員持續觀察，視情況進行打撈清除。

王銘熙說，北港溪匯集流域眾多的區域排水，大部分布袋蓮是經由排水流入溪中，因此也會到各排水了解布袋蓮增生情況，與地方政府共同合作進行全面性的防治措施。

農民指出，他們最擔心布袋蓮影響水門的正常運作，之前曾發生布袋蓮卡住水門情況，一旦雨季來臨，可能造成水患，雖然目前缺水嚴重，但還是要防患未然加以清除。

(中時 )