再爆本土確診，台股開低殺聲隆隆，外資賣超並匯出資金，新台幣也跟著貶向28元大關，但出口商進場拋匯支撐，暫守住27元價位，終場收在27.979元兌1美元，為一周來新低，貶值2.9分，已連續三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量9.16億美元。

外匯交易員指出，勞動節假期間國際美元指數反彈，主要亞幣走弱，且全球股市在美股領跌下，綠油油一片，尤其疫情再爆本土確診，主要足跡分布雙北加桃園，台股應聲重挫344點，接下來面對力守「萬七」關卡，外資賣超台股新台幣81億元並匯出資金，新台幣貶回27.9元價位，一度靠向28元整數大關至27.992元。

外匯交易員認為，雖然時序進入5月初，但出口商一看到新台幣走貶，馬上順勢進場拋匯，畢竟出口生意好，出口商滿手美元，月初或月底的界線，已經沒有麼明顯，有好價位就會機動拋匯。後續就看本土疫情的發展，若仍維持良好的控制，外資預期將回頭，短線新台幣就算回到28元價位，但只要疫情緩和，預料還是將重返27元常態。

(工商 )