非洲迦納共和國，有1名19歲的青年，靠著各種廢料與打工賺錢買的零件，花了4年的時間組裝了一輛真正的汽車，被當地媒體譽為天才少年。

這位手作天才名叫凱文‧歐達泰‧克魯克夏克(Kelvin Odartei Cruickshank)，他住在阿克拉(Accra)附近，最近展示了他自製的汽車「凱文車」（Kelvin Mobile），成為當地的名人，還得到電視台的採訪。

凱文說，他在10歲的時候就對機械裝置很有興趣，不過在他的小鎮，那裡沒幾個人有車。到了15歲，決定製造自己的汽車，「因為我意識到我有創造機器的熱情，而且我想做這件事。」

凱文車雖然不起眼，卻是全手工打造。(圖/ Kelvin Odartei Cruickshank)

接下來的幾年，凱文開始自學汽車知識以及收集材料，為了獲得所需的零件，凱文打了好幾份工，包括在路邊賣飲料，他也從廢料場收集可用的材料。

凱文回憶：「汽車最難製造的部分是車架、底盤和引擎框架，這些零件是我用鐵棒、方管和圓管製成的。它們為車輛提供外型與良好的強度。」

最昂貴的部分是300馬力的引擎，他也花了不少心思才取得。有了引擎之後，他還自己設計油門、轉向系統，還有煞車。

一段3秒的影片是凱文車的早期模樣，當時車子還沒有外殼，不過已經可以跑了。

Kelvin Car building process

之後他開始設計與安裝汽車的外殼，還相當新潮的為車子設計了一對鷗翼式車門，令人聯想到電影「回到未來」的迪羅倫 DMC-12(DeLorean DMC-12)。最終，這輛凱文號的總造價為3,000美元。

Ghanaian boy, 18, builds his own car from scratch

接下來，凱文還有新車計畫，並得到資助者的幫助，他們為凱文在網路上建立眾籌網站，計畫籌募2000美元，目前已達到1,193美元。

凱文相當感謝支持他逐夢的一群朋友。他們的幫助使夢想成真，他希望未來能成為知名汽車工程師或是製造商。

(中時新聞網)