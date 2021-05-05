台股欲振乏力殺尾盤收連五黑，外資也轉為賣超，雖然出口商仍有進場拋匯，但午後外匯匯出力道加大，新台幣也由升轉貶，終場收在27.96元兌1美元，貶值0.8分，台北外匯經紀公司成交量7.93億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數轉強，且美股科技股領跌，台股先是試圖反攻，但走勢偏震盪，午後一波下殺後再挫90點，指數來到16,843點，外資也擴大賣超台股新台幣144億元。新台幣上午在出口商零星進場拋匯支撐下，維持小幅升值，午後外資匯出力道加大，隨即反轉走貶。

外匯交易員認為，近期美國經濟表現佳，通膨預期揮之不去，美債殖利率又走揚，科技股賣壓仍大，且國內本土疫情後續發展未可知，外資即啟動防禦性調節匯出，加上出口商保守觀望因應，短線若無更明確的指引，新台幣應是偏弱區間整理格局居多，但萬一外資仍擴大走股並匯出，不排除新台幣有可能重返28元價位。

(工商 )