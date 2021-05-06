在美國財政部長葉倫改口稱自己未預測、也未建議聯準會升息後，數位聯準會決策官員也異口同聲，支持現在談論政策退場仍為時過早。

美國波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）周三表示，目前談論縮減聯準會的資產購買計畫仍為時過早，一旦時機到了，決策者會向市場發出明確信號。

羅森格倫在波士頓學院（Boston College）舉辦的線上研討會上表示，我們需要看到重大的進展，才會開始逐漸縮減政策。我們很有可能會在下半年看到這些情況，但現在我們所擁有的只是一份非常強勁的就業報告，以及一份強勁的季度GDP報告，所以我認為現在就聚焦於「退場」仍為時過早。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，雖然他預期未來幾個月將迎來「非常強勁」的就業增長，但要實現2%通膨目標卻比許多人所想的困難，需要耐心以待。

埃文斯在巴德學院（Bard College）利維經濟研究所發表演說後表示，在相當長的一段時間裡，耐心確實是一種重要的工具。當被問及何時開始討論縮減央行目前每月1200億美元的購債規模時，他表示：「我並不急於進行這樣的討論」。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）則表示，美國經濟成長速度可能更快，且失業率下滑的速度也可能超出聯準會決策官員3月所做的核心預測，而這樣的進展可能觸發對貨幣政策前景的辯論。

鮑曼並未表示她認為更強勁的復甦將會或應該改變聯準會現行的政策，她表示，儘管今年通膨率將上升，但她同意聯準會的共識，即通膨率持續、大幅急升的風險「仍然很小」。她表示，即使就業可望加速增長，但「我們仍有很長的路要走。」

(時報資訊)