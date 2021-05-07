家屬接到惡耗，痛哭失聲，盼政府能協助救援。（陳彩玲攝）

基隆市八斗子籍漁船「漁富888號」日前出海作業時，不慎發生火燒船意外，目前我國籍余姓兄弟船員失蹤，印尼籍漁工透露，2人落海時，最終身影1人有穿救生圈、1人有抱住大的保麗龍漂浮在海上，但目前下落不明，家屬接到惡耗，痛哭失聲，盼政府能協助救援。

失蹤余姓兄弟，哥哥余國明63年次、弟弟余佳祥68年次，獨自撫養3名子女，余媽媽接獲消息後，淚流滿面表示，2人非常孝順、懂事，從小就有抓魚習慣，對捕魚、蟹等工作都有涉略，去年3月開始向張姓船東借船出海捕蟹，每次出海前都會向她報備，對工作很有責任感，總是會想著要保護船員。

家屬提及，余姓兄弟平常都在彭佳嶼附近捕蟹，這次跑比較遠，2人相當愛惜借來的船隻，前2個月才花費2至3百萬元修復、整建，未料，這次發生意外，盼各單位能共同協助救援；弟弟余佳祥的女兒也哭著希望大家能幫忙找回爸爸。

張姓船東指出，昨天中午12點多接到國家搜救指揮中心電話，對方提供一名外籍人員英文名字，並詢問是否有船隻，訊息確認後，電話另一頭說，船隻在馬祖東引東北方86浬發生船難，現在有外國貨輪將9名外籍漁工救起，掛斷電話後，他立即請求協助，海巡單位立即派船前往將漁工安置返台，發現余姓兄弟下落不明。

張姓船東轉述印尼籍漁工說詞表示，漁船於昨天早上8點發生意外，他們一行人約上午11點被救起，當時船上有約15件救生衣，大家急著跳船，有先拋救生衣給余姓船長，最後看到2人的狀況是，1人有穿救生圈、1人抱住大型的保麗龍漂浮在海上。

市議員張淵翔呼籲，盼台灣海巡能盡力搶救，政府也將訊息通報給所有海上船隻 或大陸相關海巡單位，幫忙解救台灣籍漁工。

(中時 )