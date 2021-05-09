儘管兩岸近來關係緊張，但去年台灣出口到大陸不降反升，占台整體出口43.9％，達歷史新高，超過扁馬時期。前國發會主委林祖嘉日前在研討會上表示，去年台灣對大陸出口1500億美元、進口640億，順差800多億，這顯示兩岸關係雖然不好，但兩岸貿易仍持續成長，不管從生產或市場上來看，兩岸經貿關係無可取代。

海峽兩岸經貿文化交流協會、馬英九基金會等舉辦的「兩岸重開機、疫後新契機」8日在台北舉行，港媒《中評社》今（9日）報導，與會的林祖嘉針對當今兩岸經貿關係表示，台灣經濟從去年到現在維持不錯，是因為出口成長的關係，其中又以兩岸貿易占出口的4成最為關鍵，所以大陸經濟發展可以帶動兩岸貿易，若大陸經濟強盛，台灣經濟就會有所成長。

林祖嘉分析，去年台灣對大陸出口1500億美元、進口640億，順差800多億，其中，電子產業一枝獨秀，產值佔出口的56%，這是因為大陸出口很多電子產品，從台灣買很多電子原料，但是其他產業很慘，傳產、鋼鐵、石化所有加一起成長是負8%，所以是K型化經濟發展。

林祖嘉指出，台灣去年對大陸出口成長14%，出口到美國成長9%，其他都負成長，所以最重要還是兩岸經貿關係，且大陸有非常完整的生產規模，和台灣的生產鏈的關係緊密結合，雖然有些台商選擇到東南亞，或是歐洲設廠生產，但兩岸的生產基地、經貿關係還是無法取代。

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(中時新聞網)