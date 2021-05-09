衛福部台南醫院新化分院地下室今天中午突然傳出陣陣濃煙，消防隊獲報趕往救援，協助疏散安置59名病患，並撲滅火勢，初步研判疑似機房配電盤起火，起火原因正深入釐清。

台南市消防局中午12點35分獲報新化分院火警，出動新化、山上、南科、新市共13車、28人灌救，消防隊員搜索發現起火點為地下室機房，疑配電盤起火悶燒，立即接駁水線並隔絕濃煙竄升，下午1點56分控制火勢，2點4分撲滅火勢。

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(中時 )

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