疑配電盤起火悶燒 衛福部新化分院冒濃煙緊急疏散59人 15:492021/05/09 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部台南醫院新化分院地下室冒出濃煙，所幸及時撲滅。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部台南醫院新化分院地下室今天中午突然傳出陣陣濃煙，消防隊獲報趕往救援，協助疏散安置59名病患，並撲滅火勢，初步研判疑似機房配電盤起火，起火原因正深入釐清。 台南市消防局中午12點35分獲報新化分院火警，出動新化、山上、南科、新市共13車、28人灌救，消防隊員搜索發現起火點為地下室機房，疑配電盤起火悶燒，立即接駁水線並隔絕濃煙竄升，下午1點56分控制火勢，2點4分撲滅火勢。 台北榮總新竹分院檢驗流程優化 服務偏鄉不遺餘力 安聯投信總經理陳彥婷突破後疫逆風 三招打響安聯基金 (中時 ) #起火 #新化分院 #配電盤 #濃煙 #獲報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 51歲老傳產股價漲逾6成 從環保球衣到特斯拉都抓住趨勢風口 08:302021/05/09 財經 正國會林右昌搶進首都 鄭麗君恐成攔路虎 04:102021/05/09 政治要聞 陸國家網信辦 整治網娛、熱點排行8亂象 13:532021/05/09 兩岸 萬里飛行傘玩家疑遇亂流迫降 消防出動空拍機定位救援 17:192021/05/08 社會 男持刀闖中和宮廟尋仇 反被毆傷送醫 11:112021/05/09 社會 過動症錯失從醫路 他打造跨國雲端醫療 14:342021/05/09 寶島 陽明獲利衝 股民競當航海王 04:102021/05/09 專題周報 組改擬新設數位發展部 張善政、尹啟銘炮轟製造政府體制混亂 12:532021/05/08 政治 櫻花大方發3.2元股息 破紀錄 04:102021/05/08 財經要聞 發表共同宣言 東元改革派 聚焦3.0計畫 04:102021/05/08 財經要聞 WHO將中國國藥新冠疫苗列入緊急使用清單 12:292021/05/08 財經 社會熱門新聞 老公偷吃弟媳摩鐵大戰4小時 人妻心碎不敢告訴弟弟 - 社會 綠帽夫怒見老婆貼小王 跪求房東給真相再爆「以前睡更多人」 - 社會 警察視角曝光 被輾腳警親上火線 10質疑全解釋了 - 社會 台東地瓜酥名店樓上驚見男屍 死者身分曝光是負責人前夫 - 社會 網路約炮見本尊嚇傻：是妳本人嗎？ 陸長髮正妹神回一句瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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