繼習酒終止上市後，茅台集團旗下又一家子公司欲謀求上市。近日，貴州茅台酒廠（集團）昌黎葡萄酒業公司官網披露了上市計畫表。大陸酒業分析師蔡學飛認為，茅台對葡萄酒業務的賦能價值有限，茅台葡萄酒依靠茅台品牌背書和經銷商管道招商後也要看後續，同時面臨低迷的國產葡萄酒市場環境，未來的體量擴充和上市均存在不確定因素。

茅台葡萄酒公司董事長司徒軍曾在2018年制定的戰略實施步伐中提到，茅台葡萄酒將用3到5年時間，即2023年前做成20億規模品牌。而茅台葡萄酒表示，目前已著手進行股權改造，目標在3到4年時間裡，實現茅台葡萄酒主機板上市。

根據搜狐財經報導，2020年茅台葡萄酒收入約為3億元（人民幣，下同），相較2023年20億元的目標還相差甚遠，不足大陸國產葡萄酒上市公司張裕34億元營收的1／10。

作為茅台集團子公司，茅台葡萄酒60％的股份由茅台集團持有。據茅台葡萄酒公開的資料，茅台葡萄酒2018年實現轉虧為盈，2019年銷售收入年增率增長39.5％，利潤年增167％；2020年銷售收入年增率23％，利潤年增39.7％，連續三年實現高速增長。

(旺報 )