20萬多考生報考的國中會考今天舉行，但卻遇到國內疫情大爆發，考場充滿緊張氣氛。教育部表示，今天第一節考社會科，有60個考生因為發燒等因素進入第二備用試場應考，今天下午及明天的考試會如常舉行，但之前已確定錄取高中職的6299位考生，如果不來考，教育部也會尊重。

今年上午考社會科，在全部報考的20萬2106個考生中，有2580人缺考，缺考率1.28％。此外，第一節課並沒有重大違規，一般違規則有54件。

教育部國教署長彭富源表示，今天第一節考試社會科時，有60位考生進入第二備用試場應考，包括5位是自主健康管理的考生，另外55位則是有發燒或有呼吸道症狀。

國內疫情大爆發，今天下午及明天的考試會受影響嗎？教育部主秘廖興國說，這次考試是以「防疫從嚴，認定從寬」的態度來辦理，其中「認定從寬」的部分，只要考生自認身體不適，試務單位就會安排他們到第二備用試場應考，這也是第一節就有60個考生進入備用試場的原因。

廖興國說，今年會考是以最高規格的防疫標準來進行，因此即使國內疫情升高，今天下午及明天的考試會如常進行，不受影響。依規定，國中會考是每個國三生都要考，但現在疫情這們緊張，是否可權宜處理？舉例來說，教育部13日公布今年高級中等學校試辦學習區完全免試入學錄取名單，共有6299人已獲錄取，他們今明兩天還有需要來考會考嗎？廖興國表示，這群考生如果不想繼續會考，教育部予以尊重。

廖興國說，這次國中會考匡列人數有133人，包括自主健康管理、居家隔離、居家檢疫及進行核酸檢測尚未有結果的考生，扣掉5個自主健康管理者已參加今明兩天考試及3個確診者不能考試，因此有125位考生會參加5月29日、30日的補考，補考採外加名額方式，不影響考生權益。

(中時 )