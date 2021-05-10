市場近期憂心台股是否已過熱，金管會主委黃天牧今（10）日首度表示，現今環境已與過去不同，認為台股已進入「新型態」，須以新想法來看。目前台股在日均量、周轉率、本益比等指標，與國際股市相比並未特別高、仍算正常，是否過熱或不健康，應從更長期觀察。

立委曾銘宗今日質詢時指出，台股加權指數已突破「萬七」，4月22日交易量創7675億元新高。據金管會統計，前4月平均交易量4506.01億元，集中及櫃買市場當沖交易量占比分為33.85％及35.87％，集中市場首季周轉率37.62％。彭博統計台股集中市場本益比22.85倍。

曾銘宗詢問黃天牧、證交所董事長許璋瑤及櫃買中心董事長陳永誠，認為台股現在是否過熱、或是否不正常？許璋瑤及陳永誠均表示，上述統計數據的確較過去高，但若與主要國際股市相比仍算是正常。

黃天牧表示，認為台股已進入「新型態」，因為環境已不太一樣，是否過熱或不健康須以新想法、更長期觀察來看。近年當沖交易占比都在3成，目前沒有特別異常，雖有幾天特別高，但主因部分類股多空交雜導致交易較頻繁。

黃天牧認為，台股在平均交易量、當沖交易量占比、周轉率等指標方面，跟國際主要股市相比並沒有特別高，本益比亦在可接受範圍。他再次強調，股市確實需要交易量才能活絡，因此希望股市健全發展，不認同台股像賭場的說法。

(時報資訊)