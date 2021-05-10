半導體材料供應商崇越科技（5434）4月合併營收達37.56億元，月增9.7％、年增10.12％，締造歷史單月新高；累計今年前4月營收132.89億元，較去年同期成長8.92％。

崇越科技受惠大陸環保工程業務高度成長，且半導體產業產能逼近滿載，帶動相關材料出貨動能增溫，促成今年3、4月連兩個月創下月營收歷史新高紀錄。

公司董事會7日也通過首季財報，單季營收95.33億元，年增8.45％，毛利率、營益率及淨利率則微幅下滑，稅後淨利4.54億元，年減0.3％，每股盈餘2.5元。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

(工商 )