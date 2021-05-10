立法院國防委員會今（10）日邀國防部長邱國正進行專案報告，根據國防部昨送達立院的書面報告，國防部的進口豬肉及加工品的合約去年2月即議定，為期2年，至2022年。國民黨台北市議員羅智強今在臉書指出，國軍弟兄恐吃美豬到2022年，他質疑，台灣豬成了美國貨，民眾還會信台灣豬貼紙？說國軍不會吃到美豬，結果一直在吃！

羅智強表示，他早就質疑市面上全是「台灣豬」，那千噸以上進口到國內的美豬，到底都吃進了誰的肚子？果不其然，美豬竟然在加工後成了「台灣豬」，進到國軍弟兄的肚子裡。而軍方簽訂的契約，更可能讓國軍吃美豬吃到2022年。根據現行的原產地認定標準，加工食品的重要製程或附加價值率超過35%，就可以將加工地標示為原產地。

羅智強披露，只要用美豬在台灣做香腸，美豬就能偷天換日成「台灣豬」。蔡政府用這招來「洗產地」，台灣豬成了美國貨，民眾還會信台灣豬貼紙？

他砲轟，說國軍不會吃到美豬，結果一直在吃，那當初民進黨官員們信誓旦旦的保證，運動員、學童、榮民都一定只吃台灣豬，這些官爺的話，你還信嗎？

羅智強痛批，至於那些說「美豬想吃還不一定吃得到」的人，良心何在？

(中時新聞網)