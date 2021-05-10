在平板玻璃價格大漲下，台玻（1802）首季營運成長大躍進，稅後淨利17.85億元，同比已由虧轉盈，並創下同期新高。EPS0.61元。

台玻累計今年1-4月合併營收166.24億元，年成長高達66.34％。

台玻營項中，平板玻璃占營收68.65％、玻璃纖維23.59％。在建築用平板玻璃價格穩定、太陽能需求復甦，電子級玻璃以及玻纖價格上漲，台玻指出，產品價格調漲，加上去年同期因疫情衝擊，今年營運因此得以大幅成長。

從去年第三季開始，台玻的營運就慢慢脫離疫情的影響，營收獲利逐步成長，2020全年的營業毛利率16.89％，比2019年提升一倍以上。而2020年的稅後淨利24.68億元，更是近十年來新高。

由於市場對於大陸平板玻璃市場的價格走勢，仍持緩步上漲的看法，加上太陽能產業對玻璃的需求還是看增，市場預期，台玻今年第二季的營運應仍可維持成長格局。

(工商 )