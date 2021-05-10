六角國際今日公告2021年4月合併營收為新台幣3.49億元，較去年同期成長66％，累計1-4月合併營收14.41億元，年增率35.11％。

六角4月合併營收3.49億元，因疫情狀況較趨緩業績逐漸回升，茶飲門市營業皆已恢復正常，加上中國杭州瑞里貢獻，以及垂直整合天恩粉圓效益，推升4月與前4月合併營收雙成長。

明躍4月合併營收2.59億元年增113.89％
瑞軒4月營收年增40％

(工商 )

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