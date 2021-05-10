益登4月營收79.7億元 年減0.47％ 18:002021/05/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）10日公布4月合併營收達79.7億元，較上個月衰退8.93％，年減0.47％。累計今年前4月合併營收達325.25億元，與去年同期成長9.9％。 明躍4月合併營收2.59億元年增113.89％ 豆府餐飲集團4月營收1.73億元 年增120.77％ (工商 ) #益登 #合併營收達 #月營收 #電子元件 #解決方案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電4月營收1,113億元 年增16％ 14:212021/05/10 財經 橘子4月營收7.5億 年減8.5％ 16:092021/05/10 財經 六角4月營收3.49億元、年增66％ 17:342021/05/10 財經 《半導體》家登4月營收年減3成 前4月增15％ 10:182021/05/10 財經 京城建設4月營收5.62億元 年減34％ 16:112021/05/10 財經 友達4月營收月減3.6％ 14:502021/05/10 財經 中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 財經 《電腦設備》同期新高 上奇4月營收年增65％ 15:242021/05/10 財經 瑞軒4月營收年增40％ 15:332021/05/10 財經 《汽車股》東陽AM、OEM雙成長 4月營收年增44％ 08:542021/05/10 財經 AM事業回神 東陽4月營收大增44％ 09:392021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 開發金控前四月獲利127.23億 每股盈餘0.85元 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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