電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）10日公布4月合併營收達79.7億元，較上個月衰退8.93％，年減0.47％。累計今年前4月合併營收達325.25億元，與去年同期成長9.9％。

明躍4月合併營收2.59億元年增113.89％
豆府餐飲集團4月營收1.73億元 年增120.77％

(工商 )

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