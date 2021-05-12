中國人民銀行（大陸央行）表示，目前看推動全球大宗商品價格上漲的三方面主要影響因素短期內難以消除，全球通膨可能在一段時間裡延續抬升走勢。

人行指出，全球大宗商品價格上漲和通膨走高的主要推動因素有三：一是主要經濟體政府出台大規模刺激方案，市場普遍預期總需求將趨於旺盛；二是境外疫情明顯反彈，供給端仍存在制約因素，全球經濟在後疫情時代的需求復甦進度階段性快於供給恢復；三是主要經濟體央行實施超寬鬆貨幣政策，全球流動性環境持續處於極度寬鬆狀態。

人行11日發布的「如何看待近期國內外物價走勢」專欄指出，近期全球大宗商品價格和主要經濟體通膨指標表現出上行態勢。2021年4月末，WTI原油期貨價格、LME銅期貨價格和CRB大宗商品現貨價格綜合指數分別年漲187％、89％和51％。3月美國CPI、歐元區HICP分別年漲2.6％和1.3％，漲幅較上年低點擴大2.5個和1.6個百分點，已高於或持平於疫情發生前的2019年12月水準，相關通膨預期指標也有不同程度走高。

此外，3月俄羅斯、巴西的消費者物價指數漲幅分別超過5％和6％。

(旺報 )