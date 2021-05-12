中央流行疫情指揮中心11日宣布，國內新增7例本土病例，創下單日最多的確診人數，正式進入社區感染階段，而國中教育會考將在15、16日舉行，台北考區計有2萬1476名考生、24個考場，北市教育局也特別祭出5大防疫措施，包含實名制、全程戴口罩、不陪考、試場通風措施及午餐規畫使用多功能隔板。

考試前一天14日下午3點至5點，仍將開放考生查看試場，但不得進入教室內，下午5點後試場將再次消毒，北市副市長蔡炳坤說明，全台將近有20萬考生是最大的考試，考場也做好3道防護，包含「居家檢疫、隔離或自主健康管理」的考生，本周末不應考，將在29、30日補考；考生兩次額溫高於37.5度、耳溫高於38度，將有備用試場；考生有明顯溫度太高或有咳嗽等傳染症狀，將不開放應考。

北市教育局長曾燦金指出，今年考場冷氣將全面開放，微開窗戶5到10公分、前後門將全程關閉，而今年英聽照常舉行，英聽考試期間門窗將全部關閉25分鐘。

曾燦金表示，中午用餐將使用多功能隔板保持社交距離，今年隔板規格上也更升級，增高5公分，加強防護效果；蔡炳坤指出，目前北市居家檢疫、隔離或自主管理的考生有2位。

至於畢業旅行的部分，目前有2校已出發，並已聯繫告知防疫升級，看師生是否能回返，若沒辦法回來，就要求口罩戴好並做好防疫措施。

(中時 )