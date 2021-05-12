外媒報導，卡達正在商談讓中國企業成為其液化天然氣（LNG）擴張項目的合作夥伴，以改變在技術和全球擴張方面對西方大國的依賴。

陸媒引述消息人士透露，卡達國營石油公司Qatar Petroleum正與中石油與中石化等多家中國企業，就規模達287億美元的卡達北田（North Field）擴大項目的股權進行磋商。據指，中石油正在討論5％的股權。北田擴大項目為全球最大單一LNG計劃。

西方石油巨頭埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌、康菲石油（ConocoPhillips）、道達爾、雪佛龍以及義大利石油生產商Eni也已受邀競購入股。

自1990年代初以來，卡達就仰賴包括埃克森美孚、殼牌、道達爾在內的國際企業，助其發展液化天然氣行業。這些西方巨頭則獲得有利可圖的長期供應合約作為交換。但隨著美國頁岩氣革命，以及抗擊氣候變化朝再生能源轉型的壓力漸增，西方對進口天然氣的胃納已經下降。

(工商 )