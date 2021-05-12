端午節假期即將到來，台灣高鐵公司為規畫為期5天的端午節假期疏運，自6月11日至15日加開103班次列車（南下49班、北上54班），總計5天提供832班次的旅運服務，旅客可自5月14日凌晨零時起訂票。至於端午連假期間是否賣自由座，最快於6月初宣布。

高鐵表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，5月15日至6月8日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，即日起並禁止車廂內飲食。至於端午疏運期間是否提供自由座服務，高鐵將觀察疫情發展，並依照防疫指引機動調整，預計最快於6月初對外公布。

高鐵強調，即日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食、全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵指出，旅客自進入高鐵車站即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫，若連續量測2次額溫達37.5℃，將勸導旅客返家休息或就醫，並拒絕運送。

(中時 )