台北市警局接連爆發松山、北投之亂，市警局長陳嘉昌11日向市長柯文哲專案報告，柯不滿分局爆出包庇酒店收賄遭起訴，劈頭對著陳嘉昌痛罵，柯文哲表示，要求警察局比照建管處，未來若有集體貪瀆，將連坐三級連主管都要拔掉。

據了解，陳嘉昌昨天傍晚前往市長室做專案報告，柯連續飆罵了2小時，更狠嗆「我忍你們警察局很久了」，還表明未來要是有集體貪瀆，將連坐三級連主管都要拔掉，不管調到哪都追殺到底。

柯文哲指出，昨天和顏悅色，警察局報完一遍後，還是要寫具體改善方案，所以有逐條說要具體改善，然後發回去再寫，強調要比照建管處處理辦法，有集體貪瀆就要連做三級，認為這方法才有辦法達到嚇阻效果。

柯文哲認為，生氣沒有用，應要制度處理，並相信絕大多數警察仍奉公守法，不應為1至2位壞人否定其他人。對於會如何追殺被拔官的主管，柯說，將公文匯給警政署。

(中時 )