台灣已有7例本土確診案例，新冠肺炎疫情驟然嚴峻，雲林縣下周起全縣再增加6個衛生所可接種AZ疫苗因應；斗六市今年首度舉辦的「太平老街音樂祭」原定5月15日到30日2個周末封街表演，斗六公所今（12日）決定暫停；5月22日登場的雲林六房媽過爐遶境活動是否維持，今天下午主辦單位將開會決議。

雲林縣衛生局長曾春美表示，目前北部疫情較嚴峻，當務之急是防堵縣內出現病例，台灣交通方便，有賴民眾提高警覺全力防疫才能達成。曾春美說，縣內可接種疫苗的醫療院所原本只有台大雲林分院、成大斗六分院、北港媽祖醫院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院，上周起增加四湖、土庫、崙背衛生所，下周再增加有辦開群體醫療的西螺、二崙、麥寮、水林、林內、古坑衛生所可接種公費或自費疫苗。

雲林縣衛生局表示，全縣目前接種AZ疫苗人數1337人，尚無嚴重副作用反應，大多是發燒。由斗六市公所主辦、結合雲林縣街頭藝人協會承辦的「斗六太平老街音樂祭」，斗六市公所認為疫情警戒已提升至第二級，一切防疫優先，該活動暫時停辦。

雲林六房媽過爐遶境活動原定5月22日登場，曾春美表示希望能比照去年過爐不遶境方式進行，若堅持要遶境，主辦單位必須提出防疫計畫。中華民國六房媽會今（12日）下午2點將召開臨時會員大會討論，議決是否取消遶境。

(中時 )