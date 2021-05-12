新冠肺炎疫情升溫，出現多例感染源不明的本土案例，北市環保局表示，即日起升級防疫消毒作業，提升北市人潮聚集10大類場域共275處環境消毒頻率由原每週1次提升為2次，及啟動第三波重要交通場站內部大消毒。

因應社區傳播風險升高，環保局指出，防疫消毒大隊已同步將本市人潮聚集之10大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、公園、百貨公司、防疫旅館）共275處消毒頻率由1週1次提升為1週2次。

環保局表示，配合衛生局疫情調查結果通知，即時辦理確診個案居住、工作地或活動足跡周邊50公尺戶外公共場所環境消毒作業，至今已完成消毒1萬5,077處次、動員2萬499人次，使用漂白水7,428公升、四級銨422公升，噴藥面積達969萬4,225平方公尺，減少新冠肺炎病毒於環境中流布機率。

環保局強調，目前將啟動第三波重要交通場站內部大消毒，協助北市19處重要交通樞紐及場站，如台北車站、南港車站、市府轉運站、各線交匯點或流動量大之捷運站，於晚間收班後協助場站進行內部噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，以降低人員移動傳染風險。

環保局說明，目前已於136輛壓縮車尾斗裝設噴霧消毒系統，將適時以噴霧消毒垃圾車尾斗，另亦派員每天針對行人專用清潔箱做擦拭消毒，以落實防疫，減少疫情傳播可能。

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(中時 )